Positano, su incendi. Giuseppe Guida “Una task force ed elicotteri anche di notte. Un grazie ai volontari”. Gabriella Guida “Incentivare i volontari , la tutela ambientale al centro “

Positano ( Salerno ) . Abbiamo sentito i due candidati sindaco sulla vicenda degli incendi . Una campagna elettorale questa della cittadina della Costa d’ Amalfi iniziata con correttezza e fair pla fra i vari candidati, un confronto che non sta assumendo toni aspri, ma di confronto aperto

Giuseppe Guida , candidato sindaco dell’Alba della Libertà, e assessore all’ambiente del paese della Costiera amalfitana.

“Per noi è stata una notte terribile, i volontari hanno presidiato le case a rischio e vanno davvero ringraziati per il grande lavoro che hanno fatto . Dobbiamo cercare di prevenire questi incendi, stiamo pensando a una task force, poi a istituire dei campi antincendio per i monitoraggi. Intanto sttiamo già al lavoro per poter allestire una postazione per gli elicotteri anche di notte, non solo per gli incendi, dove per motivi logistici non possono intervenire, ma per le emergenze sanitarie da pronto soccorso e salva vita del 118 fra Positano e Praiano”.

Gabriella Guida, candidato sindaco di “Su Per Positano” ci ha inviato la riflessione fatta per il gruppo dalla guida Lucia Ferrara

“Ogni estate si ripresenta il problema incendi.

Prevenzione, maggiore promozione del turismo montano e collaborazione tra gli enti non sono fattori da sottovalutare.

Sensibilizzando il cittadino ad andare in montagna per conoscerla ed amarla, pubblicizzando un territorio nella sua bellezza naturalistica già si aiuta a prevenire rischio incendi.

In tal modo si può supportare anche l’impegno dei volontari che va inoltre rafforzato non solo con incentivi ma anche con una maggiore comunicazione e collaborazione tra gli organi competenti.”