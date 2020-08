Positano. Stasera incontro di don Giulio con don Danilo . Continuano i confronti per il candidato sindaco, ancora nessun nome ufficiale

Positano ( Salerno ) . Un agosto infuocato per la perla della Costiera amalfitana che è invasa da turisti, sicuramente inaspettati fino a qualche settimana fa, quando addirittura qualcuno faceva circolare voci di possibili chiusure. Di certo senza gli americani e con un periodo ridottissimo , siamo a meno di un quarto dell’afflusso del 2019, pre covid, ma comunque meglio di quanto ci si aspettasse. In questo periodo pieno per i turismo si innesta il cambiamento del parroco, con l’arrivo di don Danilo Mansi che verrà presentato ufficialmente il 5 agosto con la presenza del Vescovo di Cava de’ Tirreni – Amalfi . Ma già ci si sta organizzando, quindi questa sera incontro di don Giulio Caldiero e dei fedelissimi con don Danilo Mansi, in ogni caso il programma del ferragosto e della Madonna Assunta è già tracciato, quindi l’impronta di don Danilo si potrà cominciare a vedere da settembre.

Mentre per la Chiesa della cittadina della Costa d’ Amalfi sembra tutto fatto, non è altrettanto per il Comune. Gli incontri nell’Alba della Libertà per la scelta di un candidato unico che prosegua il cammino del sindaco Michele De Lucia sembra aver portato al nome di Giuseppe Guida, assessore al Bilancio e all’Ambiente, ma il vicesindaco Francesco Fusco, che pure aveva legittime ambizioni, non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve. Ovviamente le voci si rincorrono ed è solo di voci che parliamo. Fra queste voci anche quella di una possibile lista di Fusco e di incontri di componenti dell’amministrazione De Lucia con persone del gruppo di Lorenzo Cinque che al momento sembra l’unico che sta formando una squadra e si è detto anche disposto a fare un passo indietro nel caso di altri che si vogliano candidare , come Domenico Marrone, che continua a dire di no, ma continua a fare post di critica politica alle condizioni del paese. Al momento le ipotesi sono quelle della lista di Giuseppe Guida contro Lorenzo Cinque, ma potrebbe essere anche Francesco Fusco contro Domenico Marrone, o Guida contro Marrone e Fusco contro Cinque.

E i giovani? I giovani di “Positano non si Lega” vorrebbero scendere in campo, pare si sentano più vicini a Marrone, ma comunque con una alternativa all’Alba della Libertà. Altre opzioni al momento non si vedono.

Noi di Positanonews avevamo posto come data il 5 agosto, come quella scelta per il parroco . Una data che molti dicevano troppo lontana “Il nome uscirà molto prima”.

Ebbene se il nome non è ancora uscito ufficialmente abbiamo, come al solito, visto giusto.. Anzi abbiamo avuto anche un eccesso di ottimismo. Non siamo neanche tanto sicuri che uscirà questo nome per il 5.

Ma sarebbe una brutta notizia per la democrazia e per il dibattito per il futuro del paese, a due settimane dalla presentazione delle liste non avere ancora il nome del candidato significa ancora non aver creato gruppi di lavoro per creare un programma o fare finta di farlo, i pochi giorni che rimangono serviranno per gli adempimenti burocratici per presentare le liste.

Alla fine i cittadini saranno posti davanti alla scelta o me o lui. E questo è!

Come diceva stasera Salvatore Russo il Black “Questo non fa bene per la democrazia del paese”