Positano. Soggiorno tra Sirenuse e Villa Treville per la modella araba Hala Abdallah. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto. Ogni giorno che passa, ne riceviamo sempre più la conferma.

Ad aver scelto Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stata anche la modella araba Hala Abdallah che, tramite foto e post sul suo seguitissimo profilo Instagram, aggiorna i suoi milioni di follower sul suo soggiorno tra Sirenuse e Villa Treville.

Viaggiatrice ed influencer, la ventottenne condivide i viaggi della sua vita attraverso il suo account Instagram, seguito da due milioni e mezzo di persone.