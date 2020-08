Positano, Roberto Bolle con il noleggio dei Vip Lucibello: vacanze tra la Costiera e Capri per il ballerino, insieme a Daniel Lee

Torna nella Città della Danza, il re dei danzatori Roberto Bolle. Il ballerino, qui immortalato in questo scatto con il “noleggio dei Vip” Lucibello Positano, ha fatto ritorno nel paese verticale, luogo che ha segnato un importante carriera per il 45enne originario di Casale Monferrato, che nel 1995 fu insignito del “Premio Danza” come giovane promessa italiana nella disciplina.

Bolle si sta godendo in questi giorni la Costiera Amalfitana e Capri, con delle gite in barca, ma secondo i rotocalchi rosa si troverebbe qui in compagnia dello stilista Daniel Lee. A svelarlo è infatti Alfonso Signorini sul settimanale Chi, con tanto di foto che vede i due paparazzati a bordo di uno yacht, fra abbracci e tenerezze, trascorrendo qualche giorno di mare con amici.

Signorini rivela che Bolle e Lee sarebbero stati recuperati da amici con un gommone nei pressi di Praiano, poi si sono concessi una piccola crociera in yacht fra Capri, Positano, la baia di Nerano e Li Galli. I due avrebbero trascorso prima la vacanza da soli, in una villa sulla divina: Roberto Bolle è molto abbottonato sulla vita privata, ma per il direttore del magazine di gossip, la storia procede a gonfie vele.

I due sono stati paparazzati anche a Venezia, da indiscrezioni infatti si sarebbero conosciuti in occasione delle riprese di un video per il brand Bottega Veneta, con cui lo stilista collabora da tempo. L’étoile avrebbe preso parte al cortometraggio, creando da subito un ottimo rapporto con il designer, tanto che la frequentazione sarebbe continuata anche lontano dalle telecamere.

Roberto Bolle era stato paparazzato anche in compagnia di Antonio Spagnolo, ma a parlarne fu soprattutto quest’ultimo: “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. È stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”.