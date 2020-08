Positano. Riunione fiume, spunta il nome di Gaetano Marrone. Fusco rimane un’incognita e De Lucia che farà? Ancora riunioni nella perla della Costiera amalfitana per creare una compagine che contrasti la lista di Giuseppe Guida dell’Alba della Libertà.

Ieri una domenica di fuoco in tutti i sensi con incontri e riunioni da tutte le parti. Mentre Guida sta componendo la lista elettorale da presentare fra dieci giorni, il vice sindaco Francesco Fusco non ha ancora sciolto le riserve sulle ipotesi che lo riguardano. Continuare il percorso con l’Alba della Libertà, rimanere fuori per un giro o fare un’altra lista.

Lorenzo Cinque si è visto con i suoi e “se vi sono le condizioni” si potrebbe presentare , ma appare più probabile che si candidi il gruppo di Domenico Marrone e qui pare farsi largo l’ipotesi del suo ex vice sindaco Gaetano Marrone con un gruppo di giovani della manifestazione di “Positano non si Lega” e qualche vecchia guardia tipo Gabriele Mandara. Il sindaco De Lucia non si candiderà “salvo che si candidi Domenico Marrone o viene meno Fusco in lista, allora potrei esserci”.