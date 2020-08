Positano, ripresa delle scuole il 14 o 24 settembre? Nino Di Leva: “Siamo pronti a riaprire”

Positano, costiera amalfitana. Negli ultimi tempi, nonostante si respiri solo aria di elezioni, non si fa altro che parlare di scuola e delle modalità di ripresa durante l’emergenza sanitaria. C’è chi punta a riaprire i plessi scolastici il 14 e chi il 24 settembre, dopo aver smantellato i seggi elettorali e dopo la sanificazione. Noi abbiamo ascoltato le parole del consigliere delegato Nino Di Leva a Positnao, che ci aggiorna in merito.

Noi siamo pronti, il comune è pronto per quello che gli compete. Abbiamo richeisto 140 banchi monoposto, poiché alcuni già ci sono.

Indubbiamente è un problema ricominciare a ridosso delle elezioni – dice Di Leva – , dopo aver fatto solo 4 giorni di lezione per poi rientrare dopo la sanificazione. Molto probabilmente si partirà dopo le elezioni. Anche se dovessimo ripartire prima, noi al comune siamo pronti e in attesa dei banchi dagli organi di competenza, come richiesto dalla dirigente scolastica.