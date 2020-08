Positano. Questa sera la riunione decisiva per Lorenzo Cinque, di Fusco e i giovani ancora nessuna notizia. Oramai manca meno di una settimana al termine della presentazione delle liste per le elezioni comunali di Positano, in Costiera Amalfitana. Attualmente, ancora non si sa se ci sarà un antagonista per Giuseppe Guida. I giovani di Positano sono orfani di Domenico Marrone, che ha declinato definitivamente la possibilità di candidarsi. Per questo stanno valutando cosa fare. Difficile che riescano a fare una lista da soli, alcuni di loro per fare esperienza politica potrebbero anche confluire con Lorenzo Cinque o con Francesco Fusco, se quest’ultimo dovesse decidere di fare una lista.

Dal gruppo di Lorenzo Cinque ci dicono: “Stasera faremo l’ultima riunione, domani saprete definitivamente se ci candideremo o meno. Valuteremo se ci saranno le condizioni per farlo o meno”.

Da Francesco Fusco al momento nessuna novità: a domani gli aggiornamenti, dato che i giorni stringono.

La possibilità che ci sia una sola lista diventa sempre più concreta a questo punto.