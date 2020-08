Tanti yacht stanno affollando la rada di Positano in questo weekend ferragostano. Questa sera è stato infatti possibile avvistare l’Almagores II, il Southern Wind ligure di 30 metri con una storia singolare: all’inizio di quest’anno l’imbarcazione ha preso infatti parte alla traversata da Cape Town a Rio de Janeiro, incontrando le difficoltà dei primi mesi di pandemia da Covid-19, infatti l’equipaggio insieme all’armatore Federico Borromeo, ha dovuto scontrarsi con la chiusura dei porti perché battente bandiera italiana, dato il ban applicato all’Italia in quel periodo.

Nelle acque positanesi, un altro panfilo che sventola il tricolore è l’Heritage M: lungo 33 metri, lo yacht con vela è stato costruito dalla Perini Navi nel 2000. Gli altri “sailing yacht” in rada sono registrati alla Isole Cayman e si tratta del S/Y Q e Twizzle: il primo (52 m) è di proprietà dell’imprenditore danese Kim-Vibe Petersen, fondatore e presidente della Scanomat, casa produttrice di macchine per il caffé (Petersen è già proprietario del Parsifal III costruito dall’italiana Perini Navi). Il Twizzle (58 m) è invece di proprietà del britannico Micheal Bradfield, fondatore delle assicurazioni sanitarie Hospital Plan Insurance Services (HPIS).

Tra gli yacht a motore, invece, non passano inosservati i lussuosi Quite Essential (lungo 55 metri, dal valore di circa 26 milioni di euro) e Lady Brave (52 metri): quest’ultimo è stato avvistato di recente in Costa Smeralda, con a bordo il calciatore del Besiktas, ex Milan e Fiorentina Kevin-Prince Boateng, che sui social ha sfidato il suo “vecchio” collega in rossonero Zlatan Ibrahimovic in una gara di tuffi.