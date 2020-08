Positano protagonista su “Telegraph”: ecco perché adesso è il momento perfetto per visitarla. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stata la protagonista di un articolo su “The Telegraph”, nel quale si esplicano i motivi per i quali questo è il momento perfetto per visitarla con le famiglie.

“Sei arrabbiato?” ha chiesto un amico quando ha saputo del nostro viaggio di famiglia a Positano. L’hot spot italiano è famoso in tutto il mondo e riceve più della sua giusta quota di visitatori che percorrono le sue strade strette per tutta l’estate e, in tempi di lontananza sociale, era ragionevole pensare di andarci per quattro giorni?

Pronti a fuggire dal Regno Unito per un cambio di scena, siamo saltati sull’aereo (maschere addosso, gelati a mano per un centimetro delle nostre vite) e siamo arrivati ​​in Italia con la speranza di goderci la bella vita per cui è così rinomata.

Questa è stata la nostra quarta vacanza a Positano negli ultimi 20 anni, dopo aver visitato da giovane coppia negli anni Novanta, per il 50esimo di un amico nel 2013, e tornato con le nostre tre ragazze l’anno scorso in viaggio per la Puglia – eppure anche io ero un po ‘preoccupato dato che il minuscolo paese non è proprio tagliato per l’allontanamento sociale.

Il trasferimento dall’aeroporto di Napoli è stato il più veloce che avessimo mai sperimentato a causa del molto meno traffico sulle strade ventose – anche in pieno agosto – e siamo arrivati ​​poco più di un’ora dopo.

Abbiamo scelto di soggiornare a Palazzo Murat, situato nel centro di Positano, nella zona pedonale ea solo un minuto a piedi dalla Piazzetta dei Mulini, dalla Spiaggia Grande (spiaggia principale) e da tutti gli altri punti principali della città. Immerso nella storia, si racconta che quando Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleone, arrivò a Positano nel 1808 visitò il palazzo, ed è stato amore a prima vista. L’albergo era il luogo dove il re trascorreva i mesi più caldi, accompagnato dai suoi amanti, lontano dagli intrighi e dalla frenesia della corte napoletana. Per noi, volevamo essere lontani dal caos della pandemia ed è stata la scelta perfetta.

All’arrivo, il personale della reception dell’hotel ha testato le nostre temperature e controllato i nostri passaporti e carte d’identità come parte dei nuovi regolamenti del governo. Il personale era entusiasta di salutarci: la loro stagione è iniziata molto più tardi a causa del rigido blocco dell’Italia e gli affari dopo agosto sono a dir poco irregolari.

Il piccolo hotel dispone di 33 eleganti camere e suite bianche, accentuate dai colori vivaci delle maioliche vietresi (ceramiche smaltate dai toni gioiello) pur essendo in sintonia con il design e l’architettura del palazzo. Le camere sono bellissime, spaziose, chic e prive di disordine e, soprattutto, pulite a fondo dopo ogni soggiorno e sono libere dai soliti accessori dell’hotel.

L’hotel dispone di molto spazio esterno: una bellissima terrazza per la colazione, caffè pigri e aperitivi e una piscina privata, circondata da alberi di mandarino, situata in un grazioso giardino. Antonio gestisce la piscina e il bar a bordo piscina e ci ha accolto con asciugamani in sacchetti di plastica come parte delle nuove politiche Covid dell’hotel. Potremmo finalmente rilassarci, fare un tuffo, assaporare la vista sul mare e capire quale delle case colorate dipinte nei toni del rosa, bianco e giallo compreremmo se avessimo i soldi.

Curioso di vedere come ci si sente nel nuovo blocco della posta di Positano, ci siamo avventurati nelle strade strette – e siamo rimasti sorpresi da quanto spazio avevamo. La normale, vivace folla di agosto non si vedeva da nessuna parte. I turisti avevano un ritrovato rispetto reciproco, creando automaticamente un sistema a senso unico senza problemi, con la maggior parte che indossava maschere mentre era in giro.

Gli hotel, i ristoranti e i negozi di Positano stanno sicuramente soffrendo. Non ci sono americani, canadesi, australiani o visitatori dal Medio Oriente che sono la linfa vitale di questa città costiera e costituiscono normalmente l’80% dei suoi visitatori. Invece ci sono gli europei e gli inglesi hanno cominciato a comparire. Un ristoratore ha osservato: “Positano ha chiuso il cerchio ed è tornata ai gloriosi tempi d’oro degli anni Sessanta e Settanta, quando la città è entrata per la prima volta sulla mappa e i visitatori hanno iniziato a scoprirne la bellezza”.

La nostra prima sera ha comportato una deliziosa cena all’Osteria Le Tre Sorelle, il più antico ristorante sul lungomare di Positano. Fondato nel 1953 dalle sorelle Giovannina, Adelina e Nannina, il ristorante è un’istituzione Positano e noto per il suo meraviglioso pesce, consegnato direttamente dal mare di fronte al ristorante.

All’arrivo, siamo stati ancora una volta testati sulla temperatura, abbiamo dovuto mostrare la patente di guida e fornire un numero di cellulare di contatto. Le norme post-blocco vengono rispettate per paura di una multa di € 1000 per i trasgressori. Il proprietario del ristorante, Luigi, nipote di Giovannina, è felice di essere aperto anche se hanno dovuto rimuovere metà dei tavoli per consentire l’allontanamento sociale. I menu sono ora accessibili tramite codici QR anche se Luigi, in vero stile italiano, ci ha chiesto di cosa avevamo voglia e ha suggerito il misto di mare per un antipasto seguito da dentice appena pescato servito con patate e pomodori – entrambi sublimi. I bambini hanno gustato deliziose pizze fatte in casa seguite dal gelato. Il ristorante fa anche il suo limoncello che ha terminato il pasto in vero stile italiano.

Il giorno successivo, volevamo disperatamente andare in spiaggia ma preoccupati per le distanze sociali sulle spiagge pubbliche, quindi abbiamo prenotato il Treville Beach Club, parte dell’ex tenuta del famoso regista italiano Franco Zefferelli. Questo è uno dei beach club più chic della Costiera Amalfitana. Abbiamo preso il servizio navetta gratuito dal porto – sia l’autista della barca che tutti gli ospiti indossavano maschere – e siamo arrivati ​​alla spiaggia appartata dove gli ospiti sono normalmente accolti con un Aperol Spritz. Questa volta, l’addetto alla spiaggia era armato con un registro degli ospiti, moduli di tracciamento dei contatti e termometro per testare tutte le nostre temperature. Mi ha detto che le file di letti erano state tolte per aderire al nuovo regolamento. Per noi, abbiamo adorato il fatto di avere più spazio per rilassarci e l’atmosfera era ancora rilassata.

Una nuotata veloce nell’azzurro cristallino del Mar Tirreno è stata seguita dal pranzo nel ristorante esterno del beach club che serve pesce freschissimo (gamberi in tempura, tubetonni con cozze, patate e fiori di zucca), deliziose pizze e un’ottima selezione di dessert. Nel tardo pomeriggio il ristorante si trasforma in un bar sulla spiaggia che suona remix di musica folk americana dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Tutto quello che dovevamo fare era chiamare il cameriere mascherato per il nostro giro in barca gratuito a casa quando eravamo pronti. Beatitudine, anche con le maschere!

Abbiamo anche cenato al ristorante pop-up Next 2 di Palazzo Murat nel suo giardino. Il suo menu gourmet mediterraneo comprendeva piatti come fiori di zucca ripieni con ricotta, zucca e zucchine; fetticelle all’astice blu del Mediterraneo e guanciale di manzo brasato all’aceto balsamico, peperoni e cipolla al forno e tiramisù con gelato al Baileys. Il maitre di Next 2 ha detto che la stagione è stata innegabilmente più dura, ma ha dato alla città la possibilità di resettarsi e c’è una netta sensazione di ritmo più lento e la vera Positano che emerge ancora una volta.

Fare shopping nelle strette vie pedonali è stato anche sorprendente e rilassante: niente code fuori dai negozi, proprietari e acquirenti che si rispettano a vicenda. Lo shopping di sandali nella stretta stretta di un negozio Mastro Sandali è andato senza intoppi ei prezzi erano abbordabili piuttosto che esorbitanti.

Sentendoci felici di aver preso la decisione di tornare a Positano, volevamo festeggiare la nostra ultima notte in grande stile e abbiamo optato per l’ultima esperienza combinata con panorami sbalorditivi: la cena presso l’hotel più famoso di Positano, Le Sirenuse. All’arrivo, ci è stato chiesto di indossare maschere in tutto l’hotel finché non ci siamo seduti e ci hanno dato il menu dello chef Gennaro Russo. Il ristorante si è riempito mentre cenavamo con spigola al cedro candito, aragosta locale con court bouillon mentre i bambini mangiavano pasta fatta in casa. La portata principale era altrettanto impressionante e comprendeva fagotelli con manzo di montagna locale, cipolle e parmigiano stagionato e tartufo nero o l’orata locale arrosto con caviale di melanzane e porri. I dessert sono stati serviti mentre le luci sulla scogliera di Positano si sono accese e hanno assicurato che una serata spettacolare fosse ancora più magica.

Quattro giorni sono passati in un lampo e questa volta siamo partiti con la sensazione di vivere la vera Positano, quando artisti, avventurieri curiosi e viaggiatori benestanti ci hanno visitato per la prima volta negli anni Sessanta e Settanta, apprezzando la vita semplice. Dopo il blocco, Positano si è resettato ed è stata la migliore visita finora – e forse non la rivedremo mai più.