Positano. Presi i truffatori di anziani, il ladro di bicicletta e scoperti autori scritte , i complimenti del sindaco Michele De Lucia

Positano ( Salerno ) Per le operazioni degli uomini dell’arma nella perla della Costiera amalfitana i complimenti del sindaco Michele De Lucia

Si sono concluse le operazioni che hanno visto impegnati i militari dell’Arma dei Carabinieri, che oggi sono riusciti a bloccare i truffatori senza scrupoli che hanno raggirato alcuni anziani nei giorni scorsi.

Inoltre è stata recuperata la bicicletta sottratta questa mattina ad un nostro concittadino, ed è stato fermato l’autore del furto.

Infine, mi è appena giunta notizia che sono stati individuati gli autori delle scritte comparse stanotte sul muro della Chiesa Madre.

Voglio profondamente ringraziare le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri di Positano per il grande lavoro che svolgono a presidio del nostro territorio sempre ogni giorno, è grazie a loro, al loro lavoro, che tutti noi cittadini possiamo sentirci più sicuri è tutelati.Complimenti alle nostre forze dell’ordine, in particolar modo ai carabinieri, per la brillante operazione di oggi, e per tutto ciò che fanno nel quotidiano per tutta la nostra comunità