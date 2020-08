Positano – Praiano le fiamme divorano la montagna

Positano – Praiano la montagna brucia ancora. Ph Giuseppe Di Martino.

Un’immagine che fa male a chi ama questi luoghi.

Nonostante l’allarme sia stato dato nel pomeriggio, i soccorsi che avrebbero potuto evitare tutto quello che sta avvenendo in questi frangenti, non sono arrivati. Un inutile scaricabarile per evidenziare la carenza di mezzi di soccorso della Regione in un momento che ha visto la Provincia impegnata nello spegnimento di diversi incendi.

Al momento la situazione va peggiorando.

Un ringraziamento va ai volontari che subito si sono prodigati nel tentativo di spegnere le fiamme ma che nulla hanno potuto dato l’estensione e la portata dell’incendio. Sul posto anche Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Carabinieri di Amalfi e Comunità di Amalfi.