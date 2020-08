Positano. Polizia Municipale fa sgomberare l’area della spiaggia di Fornillo interdetta per il pericolo di caduta massi ed oggi invasa da bagnanti

Positano. In un’area della spiaggia di Fornillo, una delle più belle della città della costiera amalfitana, da molto tempo vige il divieto di balneazione per il pericolo di caduta massi, non essendo presente alcuna rete metallica di contenimento sui carattestici costoni che la sovrastano. Nonostante questo ogni giorno sono tantissimi i bagnanti che affollano il piccolo arenali e lo specchio d’acqua antistante. Questo pomeriggio sulla spiaggetta è intervenuta la Polizia Municipale che, nel rispetto del divieto vigente, ha provveduto a sgomberare la zona facendo allontanare tutte le persone presenti. Molti avevano raggiunto Fornillo dopo essere stati già allontanati dalla zona della Spiaggia Grande dove è presente il divieto di balneazione, raramente rispettato.