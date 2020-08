Positano piange la scomparsa di Filomena De Lucia

Positano in lutto per la scomparsa di Filomena De Lucia. A darne il doloroso annuncio i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita ed ora ne piangono la morte.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via G. Marconi 380, domani giovedì 6 agosto alle ore 8.00, per la Chiesa di Santa Maria delle Grazie della Chiesa Nuova, dove sarà celebrato il rito funebre.

