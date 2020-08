Positano, per la volata a Sindaco i Giovani propongono Gabriella Guida

Positano, mancano 48 ore alla presentazione delle liste, sembra cge i nomi fatti finora di Domenico Marrone e Lorenzo Cinque non si propongono, mentre Francesco Fusco, vicesindaco in carica, non ha ancora sciolto le riserve. In contrapposizione alla lista di Giuseppe Guida, il gruppo dei Giovani positanesi vuole dire la sua, e nella volata finale propone Gabriella Guida, imprenditrice, laureata al DAMS, molto impegnata nel sociale della Città Verticale. Il gruppo che fa capo a Gabriella, un candidato donna è stato più volte invocato a Positano, raccoglierebbe le anime di tutte le classi sociali : albergatori, commercianti, artigiani, operai.

Entro sabato 22 le liste devono essere presentate, e si avvierà una campagna elettorale particolare nell’era del Covid e del distanziamento.

Foto Massimo Capodanno Fotoreporter