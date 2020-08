Positano, per Ciro Immobile serata di relax al Music on the Rocks

La vacanza a Positano di Ciro Immobile prosegue al Music on the Rocks, dove il bomber della Lazio originario di Torre Annunziata. Una serata all’insegna della buona musica e del relax per l’attaccante, che si è laureato capocannoniere della Serie A e Scarpa d’Oro, giunto in questi giorni tra le due Costiere, in compagnia della propria famiglia.

“Per gli amanti del calcio, mi dicono che e’ davvero forte 😜 e’ cosi’?”, scherza sui social il Dj e Producer Max Zotti, che posta uno scatto con la punta biancoceleste da 36 gol. Dopo essere stato a Sorrento, Immobile in giornata ha fatto tappa al Rada Beach, dove ha cenato con la propria famiglia e ha shopping alla boutique “Maria Lampo” in viale Pasitea e aver usufruito del parcheggio Di Gennaro.