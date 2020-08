Positano ( Salerno ) . Paura a Laurito per ombrelloni volati via con elicottero che sorvolava la spiaggia. Girano vari video sui social network da Facebook a instagram su un elicottero che sorvolava la spiaggia della perla della Costiera amalfitana al confine con Praiano in direzione Amalfi, nei pressi della famosa frana, con ombrelloni che volano. L’elicottero deve stare a 300 metri di altezza massimo, ma se staziona produce comunque una massa d’aria.