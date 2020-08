ANTEPRIMA Positano ( Salerno ) . Sotto gli aggiornamenti della lunga giornata di Positanonews a seguire le fiamme. Ora l’incendio fa paura: ancora fiamme dopo dieci giorni. Continua l’incendio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tra le località di Arienzo e di Laurito. Positanonews sta seguendo la vicenda dalle 17 e si è fatta sera senza nessun intervento dell’elicottero.

Ora l’incendio comincia a fare paura: questo pomeriggio di sabato 29 agosto, così come accaduto non solo la scorsa settimana, ma anche mercoledì, le fiamme hanno ricominciato a bruciare il terreno.

Una bonifica forse superficiale, un pericolo sottovalutato: ora le fiamme, sempre nella stessa area da dieci giorni, cominciano a fare paura e la notte sarà lunga. C’è stato qualcosa che non è andato, l’ultimo incendio a dare l’allarme siamo stati proprio noi di Positanonews, sempre nello stesso posto, fra Arienzo e Laurito, al di sotto del borgo di Nocelle famoso crocevia per il Sentiero degli Dei .

Nessun soccorso dagli elicotteri, è una vergogna dovuta dal sistema a quanto pare. Da Praiano il sindaco facente funzione Anna Maria Caso e il sindaco di Positano Michele De Lucia hanno chiamato gli elicotteri, ma per le direttive della Regione Campania possono intervenire solo dopo un sopralluogo ed era troppo tardi.

Il sindaco De Lucia ci ha informato che domani mattina alle otto interverranno.

Una inefficienza denunciata più volte da Positanonews, con l’attuale sistema la macchina dei soccorsi va a rilento ed è ferraginosa.

I volontari in nottata sono saliti sul fronte che va da Nocelle verso Praiano. Fra questi Fabio Fusco che fa le dirette sul posto per documentare Giovanni Cuccaro, Gabriele Apuzzo e altri . Bisognerà attendere l’alba, per fortuna nessuna abitazione è in pericolo

La diretta sull’incendio nel link diretta

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23