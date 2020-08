Positano. Ohimà Brasserie, gran successo a Ferragosto. Lo chef De Vivo: “Che soddisfazione”

Positano, costiera amalfitana. E’ proprio qui che nasce nel 2018 un atelier del gusto. La massima attenzione ai dettagli, la location da favola, atmosfera rilassante, sapori unici. Tutti fattori che conferiscono ad Ohimà Brasserie l’onore di essere tra i migliori ristoranti di tutta la città verticale.

Pesce fresco di giornata, carne selezionata, frutta e verdura dai produttori locali. Lo staff di Ohimà lavora ogni giorno per regalare ai propri ospiti un’esperienza di gusto.

Il primo inizio è stato un interrogativo, ma questo mese di agosto ha risposto benissimo – ci racconta lo chef Giovanni De Vivo, uno dei punti cardine del locale. Io e la proprietà non immaginavamo di avere le sale piene tutte le sere, è stata una soddisfazione. I piatti di questo ristorante sono rapportati al suo nome. Ohimà è la cucina di casa, ma io li ho presentati in chiave moderna. Il mare è la priorità ma si alterna con carne per chi non mangia pesce e piatti anche vegetariani. Positano è bellissima – aggiunge.