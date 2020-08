Positano. Oggi esposizione della Statua della Madonna Assunta e insediamento del nuovo parroco don Danilo Mansi

Positano ( Salerno ) Nella perla della Costiera amalfitana campeggia in piazza dei Mulini il Quadro della Madonna . Attesa per questa sera per l’esposizione della statua della Madonna Assunta nella Chiesa Madre che darà inizio alla novena e festeggiamenti della Madonna Assunta ai tempi del post Covid19 con l’ insediamento di Don Danilo Mansi nuovo parroco di Positano alla presenza del Vescovo della Diocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni.

Ringraziamo il parcheggio Di Gennaro per la foto

