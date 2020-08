Positano. Oggi due incontri nel pomeriggio e in serata per decidere per una seconda lista. Incognita per Fusco e anche per Marrone

Positano ( Salerno ) . Oggi due incontri nel pomeriggio e in serata per decidere per una seconda lista. Incognita per Fusco. La perla della Costiera amalfitana è in fibrillazione a dieci giorni dalla presentazione delle liste per la guida del paese dopo due mandati di Michele De Lucia. La scelta è caduta su Giuseppe Guida, dopo l’anticipazione di Positanonews è uscito il comunicato ufficiale dell'”Alba della Libertà”. Resta da vedere cosa farà il vice sindaco Francesco Fusco dopo 15 anni di percorso comune e due mandati da vice. Fusco è stato molto trasparente con Positanonews e lo ringraziamo “Sto valutando varie opzioni. Appena ho deciso farò una dichiarazione ufficiale”. Le opzioni potrebbero essere quelle di continuare il percorso con Giuseppe Guida con il quale continuerebbe ad avere le deleghe assessoriali e il ruolo di vicesindaco oppure fare una lista alternativa. Ci sarebbero anche altre due ipotesi, quella di lasciare l’impegno politico attivo, almeno per questa tornata, o trovare un accordo con Marrone. Sono ipotesi giornalistiche, nel mondo della politica tutto è possibile. Ma è anche Domenico Marrone un’incognita, nessuna dichiarazione ufficiale sulla sua candidatura, nessuna conferma della preparazione di una lista . Nulla di nulla di ufficiale neanche sull’incontro con Lorenzo Cinque. Marrone ogni volta che è stato interpellato da Positanonews, e lo abbiamo fatto più volte, ci ha sempre detto che non si sarebbe candidato, e ha anche smentito ogni accordo con il gruppo di Lorenzo Cinque. Lorenzo Cinque, invece, ha dato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco “Ove ve ne fossero le condizioni” e anche a fare “Un passo indietro” nel caso della candidatura di Marrone per evitare di disperdere le forze contrarie all’Alba della Libertà, concentrate dopo la manifestazione “Positano non si Lega”, forse il primo evento politico da anni contro l’adesione alla Lega di Salvini del sindaco di Positano Michele De Lucia. Ma che Domenico Marrone stia facendo degli incontri e che si parli di una lista, sulla quale stanno trapelando dei nomi, fra cui anche donne, una valente professionista di Montepertuso e una albergatrice di Positano, non lo si può negare. Crediamo che sia onesto dire ai nostri lettori che stiamo raccogliendo “voci di corridoio” che, essendo insistenti e coincidenti, lasciano pensare a questa scelta. Oggi pomeriggio si susseguiranno vari incontri fino a sera, Casa Albertina e il Vittoria, dati come punti di incontro, ma anche Liparlati. Aspettiamo maggiori certezze e auguriamo a chunque scenda in competizione di fare il meglio, nei ruoli che vivrà, per il paese.

Leggi anche Positano. Domenica sera si deciderà fra Domenico Marrone e Lorenzo Cinque il candidato sindaco contro il successore di De Lucia