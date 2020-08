Positano. Non si trova posto in albergo, si fa una tenda sulla strada rotabile. La perla della Costiera amalfitana invasa fino all’inverosimile. Non c’è un solo posto in albergo e c’è chi pensa bene di accamparsi con una tenda, a dire la verità in passato succedeva sulla spiaggia della Costa d’ Amalfi, non si era mai visto sulla strada rotabile.. per di più sulle strisce pedonali!!! Foto A.P.

