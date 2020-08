Positano no Covid e niente sospetti ne voci, si inventano di tutto i creatori di fake news. La perla della Costiera amalfitana è Covid free, zero casi di coronavirus covid-19, qui la pandemia non è arrivata, ma a qualcuno forse da fastidio “Non ci sono casi di Coronavirus altrimenti ne sarei stato informato – spiega il sindaco Michele De Lucia -, non solo, non ci sono stati neanche sospetti e voci di sospetti, vorrei sapere se qualcuno ha messo in giro queste voci perchè abbiamo pronta una denuncia e azioni legali” Una strada percorsa anche da Capri che ha denunciato e chiesto danni a chi diffondeva voci infondate su epidemie, contagi, focolai o anche sospetti, se i sospetti non ci sono.