Positano, Nicolò De Devitiis si rilassa in Costiera Amalfitana

Positano, Nicolò De Devitiis si gode qualche ora di relax in Costiera Amalfitana. Inviato de Le Iene da 7 anni e conduttore di programmi come Dance Dance Dance e Storytellers, De Devitiis ha condotto la 50esima edizione del Giffoni Film Festival. La prima parte del festival si è tenuta tra il 18 e il 22 agosto, la seconda tra il 25 e il 29. La kermesse proseguirà nelle prossime settimane.

Nelle pause tra una giornata e l’altra, il conduttore, a bordo di una Bmw Z4, è andato alla scoperta della Costiera Amalfitana. Con lui, la fidanzata Veronica Ruggieri, anche lei inviata de Le Iene, che gli ha scattato una foto davanti al panorama di Positano. L’immagine è stata postata da Nicolò sul suo profilo Instagram. Un altro scatto lo mostra tra i vicoli della Costiera. De Deviitis ha presentato un’edizione particolare del festival, quella che celebra un importante anniversario, le 50 primavere, ma anche una modalità diversa per via delle restrizioni anti-covid.

«All’inizio si era pensato se fosse il caso di farlo o di rimandare all’anno prossimo con un’edizione “50 – 1”, ma alla fine si sono convinti. Invece di 6.000 giurati ne sono stati presi 600, hanno dilazionato i gruppi in quattro mega-tranche permettendo alle prime macro-aree di andare via prima di ospitare le successive. Si sono anche inventati gli hub, che permettono ai giurati di seguire il festival in streaming. Insomma, hanno fatto tutto il possibile per garantire un Giffoni sicuro e bellissimo», ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.