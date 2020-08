Positano. Nessuna intesa fra Fusco , Marrone e Lorenzo Cinque. Ancora nessun nome di candidato contro la lista dell’Alba della Libertà rappresentata da Giuseppe Guida. Il vice sindaco Francesco Fusco ha manifestato la sua amarezza nei confronti del sindaco Michele De Lucia , col quale ha condiviso 15 anni di percorso politico, e del gruppo di maggioranza, ma ancora non si è espresso su quale ipotesi possa vagliare. Son aperte tutte le possibilità, come abbiamo detto noi di Positanonews, ma Fusco non ha confermata nessuna. Fra le nostre ipotesi la possibilità che faccia una lista o che si presenti qualche parente dei Fusco nella lista di Marrone, ipotesi non confermata come dicevamo da nessuno, e neanche c’è stato nessun incontro. Ma nello stesso tempo neanche Cinque e Marrone hanno ancora confermato la loro candidatura a sindaco o il contrario. Allora potrebbe avvenire il contrario, Francesco Fusco, oppure lo zio Ottavio Fusco, candidati a sindaco con qualcuno dei gruppi di Cinque e Marroone? Sono solo ipotesi teoriche che non hanno il supporto di nessun inontro e nessuna conferma