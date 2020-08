Positano, nell’epoca del distanziamento sociale, le elezioni ‘storiche’ 2020 : il primo candidato Sindaco donna, mai cosi tanti volti nuovi

Positano, le elezioni comunali 2020 che ci apprestiamo a vivere passeranno sicuro alla storia. Nell’epoca del distanziamento sociale dovuto all’emergenza Covid-19, emergono due fatti principali : la prima volta di un candidato Sindaco donna, e mai cosi tanti ‘volti nuovi’.

Negli annali del Comune di Positano si registra un unico caso di Sindaco donna : Costanza Cinque subentrò al compianto Gioacchino Perrella nel 1976. Il Perrella, detto anche ‘il generale’, venne eletto Sindaco nel 1975. ma scomparve prematuramente il 14 luglio 1976, a lui subentrò Costanza Cinque, che indossò la fascia tricolore per alcuni mesi, fino alla proclamazione delle nuove elezioni nello stesso anno 1976, vinte da Gaetano Collina. Gabriella Guida della lista ‘Sù per Positano’ si può quindi considerare il primo candidato Sindaco Donna al Comune di Positano.

Altro aspetto è la presenza di tanti ‘volti nuovi’, mai forse nella storia recente delle amministrative positanesi si era registrato un numero cosi consistente di candidati alla loro prima esperienza politica. Su 26 nomi in lizza ne contiamo 19 , 7 nella lista l’Alba della Libertà di Giuseppe Guida: Giorgio Russo, Anna Celentano, Margherita Di Gennaro, Stefano Attanasio, Giuliana Apuzzo, Giuseppe Vespoli, Rosario Cuomo ; e ben 12 nella compagine Sù per Positano, compreso il candidato Sindaco Gabriella Guida : Vito Mascolo, Giuliano Sasso, Ines Contino, Alfonso Pisacane, Mariavita Amendola, Gioacchino Romano, Giorgia Cuccaro, Francesco Collina, Elena Mascolo, Marco Miola, Lucia Ferrara.

Tutto questo avviene nell’era del distanziamento sociale imposto dall’emergenza Covid-19, mascherine sempre obbligatorie o quantomeno consigliate, con incognite sul anche economico della Città Verticale, che potrebbe sottoporre la nuova amministrazione a problematche non indifferenti. Un distanziamento che inevitabilmente si rifletterà anche sullo svolgimento dei comizi elettorali, fino ad oggi tante incognite : a numero chiuso ? con controllo della temperatura ? in diretta streming via social ?

Nei prossimi giorni si saprà di più e noi seguiremo con la dovuta e solita attenzione l’evolversi della situazione, nel frattempo non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i partecipanti, prendendo in prestito la frase di un gruppo teatrale Pè Pasetano.