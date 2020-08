Positano, Michele Rispoli ricorda il caro nonno: “Oggi avresti compiuto 102 anni”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera commovente di Michele Rispoli di Positano, che ricorda il suo caro nonnino a due anni dalla sua scomparsa.

“Caro nonno,

oggi avresti compiuto 102 anni… 2 anni fa ci lasciasti così improvvisamente in punta di piedi… oggi voglio ricordare il tuo compleanno perché per noi sei ancora qui… ovunque guardiamo vediamo il tuo dolce sorriso… e la tua felicità… ora so che sei felice insieme alla nonna Giuseppina… ci guardate e proteggete dal paradiso…. sono molti i ricordi che ho di voi… che ho di te… mi raccontavi sempre di quando facesti la guerra… e tante altre cose che ricordavano il tuo passato … la tua gioventù….. di te ho vivi parecchi ricordi… da quando mi insegnasti a suonare le campane della Chiesa di San Giacomo a Liparlati dove tu eri sacrestano…. siete stati dei nonni stupendi… tu mi hai insegnato tanto sul come essere e diventare uomo rispettoso e rispettato… mi manca il poterti ascoltare mentre dicevi il rosario tutte le sere… quando a noi nipoti ci facevi il tuo famoso latte di mandorla fatto in casa perché quello che vendevano non era buono come il tuo… caro nonno avrei tante altre cose da scrivere… ma mi fermo qui…. voglio solo augurarti buon 102 esimo compleanno… e proteggici sempre da lassù tu e la nonna…. vi Amo…. vostro nipote Michele Rispoli”.