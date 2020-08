Positano. Mezzo secolo di Eden Roc, la famiglia Casola festeggia i 50 anni

Positano ( Salerno ) . Un pezzo di storia della ricettività in Costiera amalfitana oggi. A farcelo sapere l’Eden Roc sulla sua pagina Facebook .

Era l’anno 1970 quando iniziammo questa grande avventura, ed oggi dopo mezzo secolo fatto di grandi sfide ma soprattutto di immense soddisfazioni, siamo ancora qui innamorati😍 più che mai del nostro angolo di paradiso della Costiera Amalfitana 🌅.

Da ogni singolo membro dello staff dell’Hotel Eden Roc di Positano 🤵🏻, in onore del nostro 50° anniversario 🎂 vi dedichiamo i nostri più sentiti ringraziamenti per essere stati sempre al nostro fianco in questo lungo cammino divenendo parte integrante non solo della nostra storia 📚, ma anche della nostra famiglia ❤️.

📍HOTEL EDEN ROC POSITANO 🏨.

🇺🇸: It was the year 1970 when we started this great adventure and today after half a century of great challenges, but most importantly, greater achievements, we are still in love😍 with our dear Amalfi Coast corner of paradise now more than ever 🌅.

From every single member of the Hotel Eden Roc staff in Positano 🤵🏻, in honor of our 50th anniversary 🎂, we would like to give you our deepest thanks for being by our side on this long journey since the beginning, becoming an integral part not only of our history 📚, but of our family as well ❤️.

📍HOTEL EDEN ROC IN POSITANO 🏨

Un bel traguardo per la famiglia Casola che proviene dal Sentiero degli Dei. Infatti fra Agerola e Positano sui Monti della Costa d’ Amalfi da Nocelle Domenico Casola ( “Dominik” per gli ospiti e i positanesi ) è partito per il suo sogno americano , si americano in tutti i sensi. La sua storia rientra nell’ “American Dream” , pensate che da Nocelle si facevano mille scalini a piedi anche per andare a scuola , sulla strada questo posto con una vista spettacolare. Dopo essere stato negli Stati Uniti d’ America , il viaggio New York – Napoli per tornare in Campania per portare avanti il suo sogno.

Il primo agosto 1970 allora apre l’ Eden Roc, il collegamento con gli USA gli permette di lavorare benissimo poi non si ferma qui con la moglie Lina e i figli Raffaele e Lorenzo continua il suo sogno , dalle suite La Sponda, Bellavista e The Garden Suite, alla Villa Degli Dei dal borgo di Nocelle e Villa Eden, per finire al ristorante che sta diventando un fiore all’occhiello, Adamo ed Eva dove tutta la famiglia ha giustamente festeggiato questo bellissimo traguardo.. Auguri da Positanonews