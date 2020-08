Positano. Materiali di risulta buttati a mare o nei valloni, non c’è solo un caso in Costa d’ Amalfi. Da Positano a Vietri sul mare sono tantissimi ad aver fatto lavori irregolari sversando a mare, ma anche nei valloni in Costiera amalfitana. Famoso per questo il Vallone Porto , Oasi naturalistica già riserva del WWF, che è stata invasa da materiali di risulta addirittura di lavori pubblici, quelli per la strada rotabile! Addirittura ci sono strutture che hanno utilizzato i materiali di risulta per altri spazi o per implementare una spiaggia. I crolli non ci sono mai stati? Non è vero , ci sono stati, ma spesso d’inverno o di notte, quasi ovunque lungo la Divina.