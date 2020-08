Positano. Mascherine distribuite dalle guardie ambientali a Ferragosto -Foto e video.

In questa giornata di Ferragosto, ad estate inoltrata e nel corso della settimana più calda dell’anno, Positano è stata presa d’assalto da turisti e vacanzieri di ogni genere, tanto da risultare completamente sold out. La Costiera Amalfitana, infatti, nonostante questo periodo particolare, si è confermata la meta favorita da persone comuni e vip dove trascorrere ore e giorni di vacanza in completo relax.

Positano è, dunque, impegnata a mantenere attivi sia il turismo che la sicurezza all’interno del Paese. A questo proposito, come anticipato dal Sindaco Michele De Lucia, da oggi i giovani delle guardie ambientali sono impegnati nella distribuzione di mascherine ai turisti.

Questo quanto il primo cittadino aveva già confermato a Positanonews: “Per quanto riguarda le mascherine, sicuramente da domani ci saranno dei ragazzi che distribuiranno le mascherine sia agli imprenditori, ai nostri negozianti, e sia ai nostri turisti che sono sprovvisti di mascherine. E’ inutile dire che chiaramente è un momento particolare, proprio per l’affluenza. Da mantenere quanto più possibile il distanziamento. Dove non è possibile non è consigliata la mascherina, dovrebbe essere un obbligo da parte di tutti i cittadini per la propria sicurezza e per la sicurezza degli altri indossare la mascherina. Ma, chiaramente, dove c’è la possibilità di avere il distanziamento, come abbiamo fatto pure stamattina con la Chiesa, va fatto e va mantenuto in qualsiasi modo e momento”.