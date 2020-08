Positano, mancano quattro giorni alla nomina del parroco e per il nome del candidato sindaco per

Positano (Salerno). Siamo a meno 4 giorni alla nomina del parroco Don Danilo Mansi e per conoscere il nome del candidato sindaco per l’“Alba della Libertà”. Come Positanonews aveva previsto, il 5 agosto è infatti la data designata per conoscere questo nome, unitamente alla designazione del nuovo parroco di Positano. Qualcuno ha detto che ci sarebbe stato prima, accenando anche dall’amministrazione uscente la fine di questa settimana, ma ci abbiamo visto giusto: ancora oggi, difatti, non è stato fatto alcuno annuncio ufficiale.

Continuano gli incontri, si sta aspettando la posizione di Francesco Fusco e quale sarà il suo ruolo nella futura amministrazione. Il nome che emerge è quello di Giuseppe Guida, come abbiamo già scritto e come ormai stiamo dicendo da circa due anni. Non giunge alcuna ufficialità nemmeno dal gruppo di Lorenzo Cinque e Domenico Marrone, ma sembra sia l’albergatore ed ex assessore al turismo ad avere maggiori chances per la candidatura.

Lorenzo Cinque è ancora abbottonato e nelle sue ultime dichiarazioni ha rivelato che non c’erano le condizioni. Si attendono quindi ulteriori sviluppi intorno al gruppo di ragazzi che ha protestato lo scorso 2 giugno, in occasione dell’evento della Lega nel paese verticale, facendo quadrare quindi il cerchio, in vista della presentazione delle liste entro il 20 agosto.