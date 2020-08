Positano l’ultimo tramonto di agosto . La foto virale di Pamela Cuomo

Positano l’ultimo tramonto di agosto. Un agosto che, insperatamente, è stato positivo per la Costiera amalfitana, in particolare per Positano, dopo questa estate 2020 segnata dal Coronavirus Covid-19. Peccato per l’incendio fra Praiano e Agerola, con l’interruzione della S.S. 163 per Amalfi e la chiusura del “Sentiero degli Dei”, altrimenti settembre sarebbe stato comunque buono, ma in ogni caso la Città Romantica resiste e grazie anche alla sua bellezza espressa con un tocco poetico dalla foto virale di Pamela Cuomo.