Positano, lo scatto di Laura Tobón a Villa Treville: ecco la modella da 3 milioni di follower

Positano, Costiera amalfitana. La bella giornalista, modella, imprenditrice e influencer Instagram da 3,1 milioni di follower, Laura Tobón, si rilassa nella splendida cornice del resort Villa Treville.

Tastes like strawberries on a summer evening… Ha il sapore di fragola come una sera d’estate – ha scritto la modella nel suo post Instagram un giorno fa, in cui sogna la città verticale e Villa Treville in tutto il suo splendore.

Laura Tobon Yepes nasce a Bogotá il 5 gennaio 1990. E’ una modella, giornalista, imprenditrice e youtuber colombiana. È la figlia di Jairo Tobón e Gina Yepes. Si è laureata al Colegio Andino nel 2008 e ha studiato Comunicazione Sociale con specializzazione in Giornalismo presso la Pontificia Universidad Javeriana .

Ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 15 anni, a quel punto ha fatto il suo primo casting. Ha partecipato all’agenzia di modelle RCN Models, dove in seguito è passata all’agenzia Grupo4 , oggi modella in modo indipendente. Ha partecipato come modella alle principali passerelle del paese come Colombia Moda, CaliExposhow, Ixel Moda , tra gli altri. Nel 2011 ha partecipato al Chica E! Colombia, dove era finalista. Successivamente è stata la presentatrice del Concorso La Rueda de la Fortuna di RCN dove mesi dopo è stata conduttrice nella sezione Entertainment del canale. Nel 2016 è stata la presentatrice del La Voz Teens Contest (Colombia) insieme a Karen Martínez. Nel 2017 è diventata l’ospite del programma Tell yes to the Dress del canale Discovery Home & Health, anche nel 2018, nel programma La Vuelta al mondo in 80 risate e The Kids Voice, terza stagione, come presentatore, del Canale di Caracol.