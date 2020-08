Positano, Lisa e Mario Ciampini ci scrivono dagli USA: “Amici positanesi nel cuore”

Positano, Costiera amalfitana. Ci scrivono ancora una volta Lisa e Mario Ciampini da Chicago, Stati Uniti. Amici di Positanonews e della città verticale, i due vivono negli USA ma sono italiani, originari dell’Abruzzo.

Ogni anno Lisa e Mario, estremamente devoti alla Madonna Assunta, fanno tappa a Positano e vengono accolti con gran gioia ed ospitalità dai loro amici positanesi, portano a casa ricordi della città verticale, come quelli in foto.

Buon giorno Signor Cinque – scrivono i Ciampini. Mi auguro tutto bene a lei e dis famiglia. Purtroppo la Covid-19 pandemia non ci da l’opputunità di conoscersi in persona da Positano. Questa era la settimana del nostro ritorno ma dobbiamo aspettare per il prossimo anno.Tanti Auguri per un Buon Ferragosto assieme delle Benedizioni della Nostra Madonna Assunta. Abbiamo nel nostro cuore tutti i nostri amici Positanesi.

Con tanto affetto.

Lisa e Mario Ciampini

Chicago, Stati Uniti D’America

Tutto ciò a causa di una pandemia che, nonostante abbia appena sfiorato la costa d’Amali, continua a far paura e limita gli spostamenti, ma noi saremo pronti ad accogliere Lisa e Mario in una delle città più belle al mondo.