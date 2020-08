Positano. Le rassicurazioni del sindaco sull’incendio: “Situazione sotto controllo, viabilità garantita”.

Questa mattina di venerdì 21 agosto, Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è svegliata con la paura dovuta ad un incendio divampato nei pressi di un hotel a Laurito e poi verso la frazione di Nocelle. Tramite il post sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito, il sindaco Michele De Lucia ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini, confermando che le fiamme sono state domate:

Voglio rassicurare tutti i cittadini che la situazione dell’incendio che ha interessato la zona di Laurito è sotto controllo, al momento la viabilità è garantita.

Un ringraziamento doveroso alla Protezione Civile di Positano, coordinata dall’Assessore Guarracino, sempre presente sul territorio con la sua squadra di volontari che ha operato ininterrottamente per domare le fiamme, grazie anche alla stretta collaborazione con la polizia municipale, le forze dell’ordine, il DOS della Regione Campania, ed i tanti cittadini volontari accorsi per l’amore per la nostra terra.