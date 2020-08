Positano. L’avviso da Oscar sull’utilizzo delle mascherine da Adolfo a Laurito. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, nonostante la cittadina della Costa d’Amalfi sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus. Infatti, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

Tra i luoghi favoriti dei vip di tutto il mondo c’è da Adolfo, a Laurito, simbolo di Positano nel mondo, nella spiaggia incastonata tra le rocce, la laguna blu della Campania.

Per sensibilizzare le persone sull’utilizzo delle mascherine, fuori dal locale è stato affisso un avviso da oscar.