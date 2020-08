Positano. L’artista Mario Biondi incanta le persone presenti a Laurito al ristorante “Da Adolfo” improvvisando la canzone “Malafemmena”

Positano. Il grande cantante siciliano Mario Biondi era presente oggi a Laurito, presso il ristorante “Da Adolfo”, ed ha incantato i presenti improvvisando “Malafemmena” con la sua voce calda ed inconfondibile. Un momento bellissimo che dimostra la bravura ma anche la disponibilità del cantante. Purtroppo non possiamo condividere questo momento con i nostri lettori poiché, il rispetto del copyright, ci impone di non pubblicare il video ma possiamo assicurarvi che è stata un’esperienza da brividi. Ancora una volta “Da Adolfo” si conferma uno dei luoghi più glamour ed amati di Positano, meta ogni anno di tantissimi vip che scelgono questo angolo della città verticale per la sua bellezza e la sua tranquillità.