Positano. La scrupolosità dell’albergo San Pietro: screening ai dipendenti ogni due settimane. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, nonostante la cittadina della Costa d’Amalfi sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus. Infatti, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questa settimana di Ferragosto, la più calda dell’anno.

Il rispetto del protocollo da parte degli albergatori di Positano è totale: in particolare, il noto albergo “San Pietro” di Positano, attua con massima scrupolosità uno screening su tutti i dipendenti ogni due settimane.

Massima diligenza, dunque, per l’albergo eccellenza della Costiera amalfitana, che sta continuando a lavorare bene nonostante l’emergenza, tanto da risultare completamente pieno: per la settimana di Ferragosto, infatti, le camere sono state tutte occupate.