Positano. La raccolta di ricette di cucina di Bianca Maria Sparano. Questo pomeriggio, Positanonews a Fornillo, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha incontrato Bianca Maria Sparano, promotrice di un’interessante iniziativa. “Io ho scritto una raccolta di ricette, iniziata nel periodo di blocco del Covid quasi per caso. E invece poi è cresciuta un po’ a dismisura, perché ho avuto ricette da tutta Italia. Con un taglio particolare per i medici Covid: infatti abbiamo ricette di medici Covid dell’Ospedale di Bologna, dell’Ospedale di Verona – ci ha detto -. Il libro è dedicato alla Rianimazione del Policlinico di Napoli, che è stato un baluardo contro il Covid. Infatti inizia con una foto dell’8 maggio, ‘Dimissione dell’ultimo paziente'”.

“Di mio io sono avvocato. A Positano da sempre. Mia suocera era cresciuta a Positano, mio marito ha imparato a nuotare a Positano. Nostro figlio si ritiene positanese, ha combattuto per fare le scuole a Positano, perché lui è cresciuto proprio qui, è inserito nella comunità positanese”.

“Si tratta di ricette dei generi più vari – ha aggiunto -, la presentazione me l’ha fatta quest’amico che si chiama Sergio Brancato, e lui le chiama ‘ricette narrative’. Sono quelle che raccontano. Ce n’è una splendida di uno skipper che io cito sempre e che inizia cos: ‘Aprite una bottiglia di vino‘, la ricetta della pasta e patate, e a mano a mano fa cucinare questa pasta e patate. Poi dice; ‘Quando finisce la bottiglia, che era solo per il cuoco, la pasta è pronta‘. Poi ci sono invece ricette semplici, quella che si è fatta di più è quella del pane. Perché ad un certo punto a Napoli non c’era più il lievito e quindi il pane è stata una delle ricette più fatte. Come la pizza. Queste ricette semplici di casa. Ma io ho avuto lo sfizio che un’amica di Verona sta facendo tutte le ricette del libro”.

“A me hanno commosso molto i ragazzini. Ad esempio una bambina di dieci anni mi ha mandato una ricetta e si è messa a cucinare. Un coetaneo di mio figlio mi ha mandato una ricetta: un dolce fatto con quello che c’è a casa”.