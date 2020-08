Positano ( Salerno ) . Appuntamento fisso per la pulizia della Cupola della Madonna Assunta che si festeggia per il 15 agosto a Ferragosto . Il nostro Fabio Fusco con Antonino De Simone, Tonino “Tarzan”, all’opera. per l’appuntamento fisso per questa pulizia che si fa ogni anno .

Fabio lo conosciamo tutti, non solo fotografo e runner, il suo lavoro è avere l’impresa edile, e sono loro, gli operai, quelli che fanno forte e grande una ditta , e gli va data riconoscenza, i De Simone tutti , originari di Vico Equense , sono grandissimi nel loro lavoro, onesti , competenti, professionali e capaci di imprese che nessuno riesce a fare . “Tarzan” Tonino, è di poche parole, ma molti fatti, anche bravo motociclista, padre straordinario, come gli altri fratelli, e non ci può che riempire di orgoglio vederlo continuare questo suo impegno per il paese, è una garanzia, a lui e a tutti i familiari e gli operai come lui diciamo grazie

Foto 5 di 5









Ad accompagnarli il fotografo Roberto Salomone de Le Sirenuse che speriamo colga questi retroscena dell’anima positanese. Discorso a parte le maioliche di cui ricordiamo Raffaele Di Martino ( il Vep) fece un cavallo di battaglia.

Foto 3 di 5









Su Positanonews Eventi il programma completo della Festa della Madonna dell’Assunta

Clicca qui