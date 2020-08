Positano. La novità di queste elezioni: la drag queen Jacky Tiffany Romano candidata con i giovani.

Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali, alle quali manca oramai poco meno di un mese. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è già in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia. E, ancora una volta, la città verticale conferma il suo enorme valore con una grande novità: la drag queen Jacky Tiffany Romano sarà candidata con i giovani. “Non potevo non candidarmi, è una scelta che voglio fare anche per rompere gli schemi”, ha detto a Positanonews.

“Per me è un’esperienza importante e vuole anche essere un segno forte per dire ai giovani di andare anche oltre gli schemi delle famiglie tradizionali”, ha aggiunto. “La mia candidatura è al di fuori delle logiche dei voti familisti”.