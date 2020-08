Positano, la fashion blogger Rosa Crespo all’Hotel Villa Treville: “Il mio posto preferito” – FOTO

Anche la bellissima fashion blogger spagnola Rosa Crespo ha deciso di passare alcuni giorni di relax a Positano. E’ l’ultima delle personalità influenti che ha scelto la perla della Divina in questa calda estate. “Woke up in my favourite place on earth”, recita la didascalia di una sua foto pubblicata su Instragram: Rosa è all’Hotel Villa Treville.

La Crespo conta quasi 400 mila followers su Instragram. E’ nota per il suo blog di moda imRosaCrespo. Ha anche lavorato nella moda PR per diverse aziende famose. Ha studiato moda alla Central Saint Martins di Londra. La sua passione per la moda è iniziata all’età di diciassette anni, quando ha iniziato a fare internato per Harrods e Prada Group. È la pronipote di un ex governatore di Barcellona ed è la nipote di Manuel Pizarro, presidente di El Corte Inglés. Ha anche partecipato alla settimana della moda di New York insieme alla modella Xenia Tchoumitcheva.