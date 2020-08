Positano, la fantastica estate dei Lucibello

Un’estate davvero fantastica per la famiglia Lucibello. Il servizio di noleggio barche si è affermato ancora una volta come leader del settore in Costiera amalfitana. Tantissimi i vip e le celebrità che hanno scelto la storica azienda di Positano per i propri spostamenti: attori di fama internazionale, sportivi e celebrità scelgono ogni anno la Lucibello. Ultimo in ordine cronologico il grande ballerino Roberto Bolle.

Nata dal lavoro di Salvatore, un noto pescatore che ben settant’anni fa, durante un periodo storico davvero difficile, il quale acquistò due barche a remi e si avviò a questa attività. Grazie alla collaborazione dei propri figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vantava ormai un numero sempre crescente di barche. Oggi l’azienda è florida e consolidata sul territorio e offre vari servizi, come, Noleggio barche con e senza marinaio, Escursioni organizzate, Escursioni personalizzate, Water taxi da e per gli Hotel e Ville con approdo, Trasferimenti, Noleggio gavitelli autorizzati, Servizio di sbarco e imbarco 24 ore.