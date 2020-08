Positano. La Bottega di Brunella veste anche Tomás Rincón, centrocampista del Torino. Ancora campioni da La Bottega di Brunella, famoso negozio di moda di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che ci conferma come al solito una garanzia. La cittadina della Costa d’Amalfi continua ad essere meta turistica anche in questo primo periodo post lock down, prima scelta di Vip e calciatori che decidono di passarvi ore e giorni di relax. Ultimo arrivato, Tomás Rincón, centrocampista del Torino, che ha fatto tappa appunto da La Bottega di Brunella.

Tomás Eduardo Rincón Hernández, soprannominato El General, è nato a San Cristóbal il 13 gennaio 1988. E’ un calciatore venezuelano, centrocampista del Torino e della nazionale venezuelana, della quale è capitano. Proprio negli scorsi giorni si è detto contento ed orgoglioso per la sua centesima presenza in Serie A con la maglia del Torino.