Positano Jet, già al lavoro la nuova imbarcazione “Maria Donata”: tutte le info per i collegamenti con Capri e Amalfi

E’ attiva da oggi la nuova imbarcazione targata “Positano Jet“, della famiglia Lucibello, “Maria Donata”. Lunga 37 metri, 40 considerando anche la pedana, il nuovo gioiellino dei Lucinello conta 350 posti su due piani.

Una nave spettacolare, probabilmente una delle più eleganti a livello regionale, toccherà le mete principali del Golfo di Napoli e di Salerno, dalla Costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina: in particolare, da oggi sabato primo agosto, si può viaggiare con collegamenti tra Positano-Capri-Amalfi.

Questi gli orari di “Maria Donata”:

Partenza da Positano per Capri alle ore 10:25 – 14:00 – 18:10

Partenza da Capri per Positano alle ore 11:15 – 15:10 – 19:00

Partenze da Capri per Amalfi 11:15 – 15:10 – 19:00

Partenza da Amalfi per Capri 09:50 – 12:30 – 13:20 – 17:55

Partenza da Positano per Amalfi 09:05 – 15:55 – 19:45

Partenza da Amalfi per Positano 09:50 – 13:20 – 17:55 – 20:00.

Ancora un successo per l’azienda Lucibello, nata dal lavoro di Salvatore, un noto pescatore che ben settant’anni fa, durante un periodo storico davvero difficile, acquistò due barche a remi e si avviò a questa attività. Grazie alla collaborazione dei propri figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vantava ormai un numero sempre crescente di barche. Oggi l’azienda è florida e consolidata sul territorio e offre vari servizi, come, Noleggio barche con e senza marinaio, Escursioni organizzate, Escursioni personalizzate, Water taxi da e per gli Hotel e Ville con approdo, Trasferimenti, Noleggio gavitelli autorizzati, Servizio di sbarco e imbarco 24 ore.