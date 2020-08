Positano. Info point, preziosi presidi per il turismo. Anche nella mostra “Chiedono anche del Sentiero degli Dei, alberghi pieni”

Positano ( Salerno ). Gli info point del Comune di Positano sono un prezioso presidio per il turismo. Intanto sono straordinari e pieni di vitalità i nostri ragazzi della perla della Costiera amalfitana: sprizzano simpatia da tutti i pori e questo è davvero importante in questo periodo post covid, ottimismo, accoglienza , positività, i turisti della Costa d’ Amalfi trovano accoglienza e informazione. Dai Mulini alla Marina Grande li abbiamo trovati tutti ben attenti e preparati. La nota positiva è che il ferragosto è pieno , cosa chiedono poi i nostri turisti? “Chiedono di tutto, dalle imbarcazioni al Sentiero degli Dei e anche gli alberghi, Positano è piena in questo periodo”. Ovviamente non è il pienone degli anni pre Covid, ma a dispetto di chi diceva che c’era chi chiudeva ad agosto è davvero una bella notizia.