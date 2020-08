Positano: incidente tra auto e moto verso Montepertuso

Positano, pochi istanti fa si è consumato un sinistro nella città verticale, sulla strada che conduce alla frazione di Montepertuso. Non siamo a conoscenza dell’esatta dinamica dell’incidente, ma possiamo fortunatamente constatare l’assenza di gravi feriti.

L’impatto è avvenuto tra una moto e la parte anteriore sinistra di quella che sembra essere un’Audi Q5 o simili, dunque una vettura di notevoli dimensioni. La strada, come tutti i positanesi ben sanno, è difficoltosa da percorrere e presenta diverse insidie o punti ciechi.

Prontamente intervenuti, oltre all’ambulanza, anche i vigili per mettere in sicurezza la zona ed effettuare i dovuti accertamenti del caso. Intanto si segnala un riversamento d’acqua sull’intera carreggiata e si invita alla massima prudenza nel percorrere la strada, già di per sé problematica.