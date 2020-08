Positano, incendio alla cassetta stradale in via Boscariello

Positano, una cassetta stradale ha preso fuoco in via Boscariello. Ora si spiega il totale black out che ha interessato da alcune ore la strada che da via Marconi conduce a via Laurito.

Non sappiamo se l’incendio sia di natura dolosa o a causa di un corto circuito che ha scatenato le fiamme. Intanto i tecnici sono al lavoro senza sosta e massimo entro un’ora si prevede il ripristino del servizio per le abitazioni interessate.