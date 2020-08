Positano incendio ad Arienzo arriva sulla Statale . Senso unico alternato

Positano ( Salerno ) .Incendio ad Arienzo arriva sulla Statale . Senso unico alternato sulla S.S. 163 per consentire le operazioni di spegnimento da e per Sorrento – Amalfi . Sul posto la protezione civile intervenuta immediatamente per spegnere l’incendio che, come al solito , si sviluppa in orari particolari e sempre nello stesso posto. La situazione, per fortuna, sembra sotto controllo.

Positanonews sta seguendo la vicenda , ringraziamo Peppe Di Martino per le foto.