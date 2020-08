Positano si è svegliata nel terrore delle fiamme. Un incendio si è rapidamente esteso, minacciando di raggiungere le abitazioni e destando preoccupazione in residenti e turisti. Le fiamme, intorno alle 4.30 di questa mattina sono divampate nella zona di un hotel.

Noi di Positanonews ci troviamo sul posto da quando ha cominciato ad espandersi l’incendio, fino a poco fa, che hanno raggiunto Nocelle. Intanto sono in arrivo gli elicotteri per le operazioni di spegnimento. Sono ancora in corso le indagini ed è stata aperta un’inchiesta e per gli inquirenti l’incendio è molto probabilmente di origine dolosa.

Foto: Giuseppe Di Martino