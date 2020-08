Positano, illuminiamo le case per ferragosto, come si faceva una volta

Positano, un ferragosto vissuto nell’emergenza Covid, senza luminarie per le vie pubbliche, senza fuochi e processione dell’Assunta.

In questo momento particolare riprendiamo le abitudini di una volta, illuminiamo le nostre case, i nostri balconi, per far sentire vivo il Paese.

Ricordiamo che per ordinanza comunale sono vietate le ‘bancarelle’ il commercio ambulante solito della festa dell’Assunta, che seguirà solo il programma religioso :

13 agosto Conclusione del Novenario

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, Santa Messa, “Te Deum” di ringraziamento

ore 21,30 NOTTE SANTA in onore della Madonna; Adorazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

ore 23 Tradizionale ” ‘e ddenocchie p’ terr’ ”

14 agosto: “a Vigilia ra’ Maronna”

“Vidi nel cielo un segno prodigioso: una Donna vestita di sole, ammantata di luce”

ore 7,00 Rosario e Santa Messa

ore 9,30 Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. José Ruiz Arenas, segretario del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione

Segue L’Alzata del Quadro

15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria

“Grandi cose di Te si cantano, o Maria: oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli e trionfi con Cristo in eterno”

Sante Messe in Parrocchia alle ore 6,00 – 7,00 – 8,00 – 11,00 – 12,15

ore 9,30 Solenne Celebrazione

ore 17,30 “Cento Croci, Cento Ave Maria”

ore 19,30 Canto del Rosario, Santa Messa